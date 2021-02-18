УВЗ впервые представит танк Т-14 «Армата» на международной выставке IDEX-2021

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в «Ростех») впервые представит танк Т-14 на платформе «Армата» и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ) на международной выставке и конференция по вопросам обороны IDEX-2021. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

Напомним, тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата», на базе которого создан танк Т-14, была разработана на УВЗ. На основе платформы создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Впервые машина была представлена широкой публике на Параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы».

«УБИМ предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на радиоактивно зараженной местности. Он совмещает в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР)»,— отметили в пресс-службе УВЗ.

Там уточнили, что вместе с новинками на выставке будут представлены «зарекомендовавшиеся себя, но не менее интересные и перспективные» танки Т-90МС, модернизированный Т-72 и боевая машина поддержки танков (БМПТ). Все машины были созданы в Уральском конструкторском бюро, которое входит в состав концерна УВЗ.