В Татарстане в 2020 году ГИБДД вынесла штрафов на 4,2 млрд рублей

В прошлом году ГИБДД в Татарстане вынесла штрафов на 4,2 млрд руб. Всего были составлены 7,3 млн постановлений. Об этом сообщает “Ъ”.

Татарстан занял третье место в РФ по сумме штрафов, при этом республика лидирует среди нестоличных регионов. Лидером по стране является Москва, где водителей оштрафовали на 23 млрд руб.. Подмосковье занимает вторую строчку с 18,9 млрд руб. В топ-5 также входят Краснодарский край и Свердловская область

Всего в РФ по итогам прошлого года автомобилистам вынесли 167 млн штрафов на 117 млрд руб., что на 10% больше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"