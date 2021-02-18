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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

ГИБДД накачивает штрафную экономику

Денежный объем вынесенных штрафов вырос еще на 10%

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 5

ГИБДД в 2020 году вынесла штрафов на сумму в 117 млрд руб., на 10% больше, чем годом ранее, следует из официальной полицейской статистики. Это примерно половина затрат на строительство Крымского моста. Больше всех должны заплатить столичные водители — 23 млрд руб. А вот больше других «писем счастья» — 30,5 млн — получили автомобилисты в Подмосковье: регион впервые обогнал по этому показателю Москву, продемонстрировав впечатляющий, особенно с учетом пандемии, 30-процентный штрафной прирост. При этом выяснилось, что в России есть регионы, где сумма наложенных за нарушение ПДД санкций увеличилась за год на 100% и даже 200%. Чукотка осталась единственным субъектом, где не установили пока дорожных камер,— отсюда и последнее место по штрафам.


“Ъ” проанализировал статистическую отчетность Госавтоинспекции об административных правонарушениях за 2020 год: данные опубликованы 17 февраля на одном из ведомственных ресурсов. Часть сведений “Ъ” ранее предоставило МВД по запросу (см. “Ъ” от 16 февраля).

Всего подразделения ГИБДД страны вынесли в отношении водителей и автовладельцев 167 млн постановлений (плюс 15% к 2019 году) на общую сумму 117 млрд руб. (плюс 10%) — это примерно половина стоимости строительства Крымского моста. Доля штрафов, вынесенных с помощью камер, за год выросла с 84% до 87%. Сумма штрафов, вынесенных с помощью автоматических комплексов, выросла с 82,7 до 94,1 млрд руб.

До сих пор Москва, где установлено наибольшее количество камер (более 2,6 тыс. штук), лидировала среди остальных субъектов федерации как по числу постановлений, так и по общей сумме штрафов. Однако в 2020 году Московская область впервые стала лидером по числу «писем счастья» — 30,5 млн (на 30% больше, чем годом ранее). В столице число штрафов приросло всего на 8,2%, достигнув 30,2 млн. Однако по сумме штрафных санкций в отношении водителей Москва пока занимает уверенное первое место: 23 млрд руб. (минус 2,2%) против 18,9 млрд руб. (плюс 30%) у области. Отметим, что в статистику ГИБДД не попадают штрафы, которые выносятся столичными «Администратором парковочного пространства» (неоплаченная парковка) и Московской административной дорожной инспекцией (стоянка на газоне и прочее). Приставы взыскали с водителей-должников 1,5 млрд руб. в 2020 году, на 200 млн руб. больше, чем годом ранее: такие данные в среду обнародовал главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

В топ-5 по количеству штрафов и их денежному объему, помимо Москвы и области, попали Татарстан (7,34 млн постановлений на 4,72 млрд руб.), Краснодарский край (6,33 млн постановлений на 4,06 млрд руб.), Свердловская область (4,59 млн постановлений на 3,7 млрд руб.). Наибольший прирост вынесенных штрафов в денежном объеме показала Тульская область (плюс 200%, 2,05 млрд руб.), Башкирия (плюс 135%, 2,57 млрд руб.), Карелия (плюс 101%, 376 млн руб.), Новгородская (плюс 84%, 407,3 млн руб.), Иркутская области (плюс 83%, 962 млн руб.).

Меньше всего штрафов вынесли на Чукотке (всего 7,1 тыс.). Чукотка остается единственным регионом, где нет камер. Далее следуют: Ненецкий автономный округ (17,7 тыс.), Магаданская область (91,6 тыс.) и Тыва (140 тыс.). В Еврейской автономной области за год штрафов ГИБДД стало на 50% меньше, в Мордовии — на 48%, в Тыве — на 42%, в Кировской области — на 35%.

В департаменте транспорта Москвы на запрос “Ъ” 17 февраля не ответили. «В период самоизоляции на территории Подмосковья изменилась поведенческая модель водителей — автодороги стали менее загруженными и у водителей появилось больше возможностей нарушить правила ПДД,— пояснили “Ъ” в подмосковном минтрансе.— Число нарушений в период самоизоляции выросло до количества нарушений в интенсивный летний период». По итогам 2020 года, говорят в ведомстве, 93,2% постановлений в Подмосковье вынесено за превышение скорости.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов говорит, что на территории региона постоянно появляются новые камеры, к которым водители не успевают привыкать: часто их ставят рядом со знаком ограничения скорости, их также стало больше. В областном минтрансе говорят, что парк камер расширился еще в 2019 году, сейчас их 1,25 тыс., число ДТП в местах установки приборов снизилось на 23,7%. «В Подмосковье много очень нелогичных и непонятных ограничений, которые иначе как ловушками назвать невозможно»,— продолжает господин Шкуматов. Кроме того, в 2020 году на областных и федеральных дорогах стали чаще применять камеры в местах дорожных работ, отмечает эксперт. «Столичные водители давно привыкли, что на каждом углу камера,— резюмирует Петр Шкуматов.— Многие ставят круиз-контроль на 60–70 км/ч и едут постоянно в таком режиме, чтобы не смотреть постоянно на спидометр». На выделенные полосы водители почти не выезжают, подчеркивает эксперт, поэтому штрафов (каждый на 3 тыс. руб.) за этот вид нарушений стало меньше — этим можно объяснить снижение общей суммы вынесенных постановлений в столице.

Иван Буранов


Как штрафовали водителей в 2020 году

Регион Сумма штрафов (тыс. руб.) Возбуждено дел Из них — по камерам
Всего 117415056 167190550 145651917
Москва 23008691 30297705 28544131
Московская область 18907902 30541744 29287958
Татарстан 4727087 7348853 6357421
Краснодарский край 4064613 6338281 5524449
Свердловская область 3708176 4598401 3684848
Самарская область 3393984 4355450 3932445
Башкортостан 2570956 3881057 3056415
Санкт-Петербург 2391691 4073627 3549204
Тульская область 2072651 2055839 1937582
Ростовская область 2063632 3066743 2711584
Новосибирская область 1943871 2906419 2584425
Волгоградская область 1690340 2639939 2405463
Нижегородская область 1665331 2324767 2011653
ХМАО 1614501 2068010 1574216
Воронежская область 1572540 2366273 2148230
Пермский край 1550884 1895580 1507384
Красноярский край 1464574 1576268 1120096
Дагестан 1402150 1642237 878818
Ставропольский край 1247675 1805377 1343630
Рязанская область 1224927 1707050 1564692
Республика Крым 1199979 1514308 1348000
Саратовская область 1186406 1739705 1477041
Вологодская область 1153403 1728584 1462870
Владимирская область 1109022 1871192 1647748
Челябинская область 1041713 1265726 795875
Оренбургская область 1037815 1555302 1249750
Тюменская область 988138 1087284 793420
Кемеровская область 986970 1351506 940584
Тамбовская область 980927 1366053 1231970
Приморский край 980073 1340914 1081746
Иркутская область 962591 1319432 962470
Алтайский край 930408 1198827 913396
Ульяновская область 927370 1434836 1285631
Ленинградская область 911902 1935192 1680608
Пензенская область 906838 1386597 1141353
Тверская область 865527 1316051 1155121
Белгородская область 796857 1117776 939634
Удмуртия 738386 1429239 1248799
Омская область 737557 930708 724899
Чувашская Республика 698802 1122053 961992
Ярославская область 662190 919819 786543
Калужская область 646076 915064 775098
Астраханская область 631574 623606 489912
Костромская область 603345 842675 730552
Севастополь 598321 918963 897959
Чечня 577958 909928 826944
Курская область 538656 967290 816854
Хабаровский край 536348 649550 425685
Забайкальский край 519615 532532 417796
Калининградская область 502528 806082 680266
Брянская область 499695 787767 620233
Кабардино-Балкария 476694 653356 428350
Архангельская область 459135 507217 332134
Томская область 443944 557032 419000
Липецкая область 437022 662958 534621
Якутия 408466 507333 363333
Новгородская область 407343 616348 512616
Смоленская область 387992 509333 388113
Орловская область 383680 544096 445653
Сахалинская область 377398 457239 396046
Республика Карелия 376512 520493 419280
Ивановская область 368855 558493 455224
Северная Осетия - Алания 365228 571855 391871
Республика Бурятия 362333 433381 303957
Мурманская область 360885 507520 409684
Республика Марий Эл 356713 542997 452150
Курганская область 340637 465094 345781
Ингушетия 318236 287223 216984
Республика Коми 305890 298824 134512
Кировская область 284227 264826 139903
ЯНАО 283254 337701 200294
Камчатский край 260988 290372 243616
Карачаево-Черкесия 247657 429618 339878
Республика Алтай 241170 343428 258497
ЕАО 224983 268099 249918
Псковская область 208891 298458 200348
Хакасия 201540 292300 189233
Адыгея 167129 242735 148134
Калмыкия 161584 266962 228623
Амурская область 159754 168969 20049
Мордовия 117196 155429 79640
Республика Тыва 80798 140101 82561
Магаданская область 71112 91657 73874
Ненецкий автономный округ 16722 17741 12647
Чукотка 7922 7181 0

Данные ГИБДД России.

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