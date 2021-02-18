ГИБДД накачивает штрафную экономику

ГИБДД в 2020 году вынесла штрафов на сумму в 117 млрд руб., на 10% больше, чем годом ранее, следует из официальной полицейской статистики. Это примерно половина затрат на строительство Крымского моста. Больше всех должны заплатить столичные водители — 23 млрд руб. А вот больше других «писем счастья» — 30,5 млн — получили автомобилисты в Подмосковье: регион впервые обогнал по этому показателю Москву, продемонстрировав впечатляющий, особенно с учетом пандемии, 30-процентный штрафной прирост. При этом выяснилось, что в России есть регионы, где сумма наложенных за нарушение ПДД санкций увеличилась за год на 100% и даже 200%. Чукотка осталась единственным субъектом, где не установили пока дорожных камер,— отсюда и последнее место по штрафам.

“Ъ” проанализировал статистическую отчетность Госавтоинспекции об административных правонарушениях за 2020 год: данные опубликованы 17 февраля на одном из ведомственных ресурсов. Часть сведений “Ъ” ранее предоставило МВД по запросу (см. “Ъ” от 16 февраля).

Всего подразделения ГИБДД страны вынесли в отношении водителей и автовладельцев 167 млн постановлений (плюс 15% к 2019 году) на общую сумму 117 млрд руб. (плюс 10%) — это примерно половина стоимости строительства Крымского моста. Доля штрафов, вынесенных с помощью камер, за год выросла с 84% до 87%. Сумма штрафов, вынесенных с помощью автоматических комплексов, выросла с 82,7 до 94,1 млрд руб.

До сих пор Москва, где установлено наибольшее количество камер (более 2,6 тыс. штук), лидировала среди остальных субъектов федерации как по числу постановлений, так и по общей сумме штрафов. Однако в 2020 году Московская область впервые стала лидером по числу «писем счастья» — 30,5 млн (на 30% больше, чем годом ранее). В столице число штрафов приросло всего на 8,2%, достигнув 30,2 млн. Однако по сумме штрафных санкций в отношении водителей Москва пока занимает уверенное первое место: 23 млрд руб. (минус 2,2%) против 18,9 млрд руб. (плюс 30%) у области. Отметим, что в статистику ГИБДД не попадают штрафы, которые выносятся столичными «Администратором парковочного пространства» (неоплаченная парковка) и Московской административной дорожной инспекцией (стоянка на газоне и прочее). Приставы взыскали с водителей-должников 1,5 млрд руб. в 2020 году, на 200 млн руб. больше, чем годом ранее: такие данные в среду обнародовал главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

В топ-5 по количеству штрафов и их денежному объему, помимо Москвы и области, попали Татарстан (7,34 млн постановлений на 4,72 млрд руб.), Краснодарский край (6,33 млн постановлений на 4,06 млрд руб.), Свердловская область (4,59 млн постановлений на 3,7 млрд руб.). Наибольший прирост вынесенных штрафов в денежном объеме показала Тульская область (плюс 200%, 2,05 млрд руб.), Башкирия (плюс 135%, 2,57 млрд руб.), Карелия (плюс 101%, 376 млн руб.), Новгородская (плюс 84%, 407,3 млн руб.), Иркутская области (плюс 83%, 962 млн руб.).

Меньше всего штрафов вынесли на Чукотке (всего 7,1 тыс.). Чукотка остается единственным регионом, где нет камер. Далее следуют: Ненецкий автономный округ (17,7 тыс.), Магаданская область (91,6 тыс.) и Тыва (140 тыс.). В Еврейской автономной области за год штрафов ГИБДД стало на 50% меньше, в Мордовии — на 48%, в Тыве — на 42%, в Кировской области — на 35%.

В департаменте транспорта Москвы на запрос “Ъ” 17 февраля не ответили. «В период самоизоляции на территории Подмосковья изменилась поведенческая модель водителей — автодороги стали менее загруженными и у водителей появилось больше возможностей нарушить правила ПДД,— пояснили “Ъ” в подмосковном минтрансе.— Число нарушений в период самоизоляции выросло до количества нарушений в интенсивный летний период». По итогам 2020 года, говорят в ведомстве, 93,2% постановлений в Подмосковье вынесено за превышение скорости.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов говорит, что на территории региона постоянно появляются новые камеры, к которым водители не успевают привыкать: часто их ставят рядом со знаком ограничения скорости, их также стало больше. В областном минтрансе говорят, что парк камер расширился еще в 2019 году, сейчас их 1,25 тыс., число ДТП в местах установки приборов снизилось на 23,7%. «В Подмосковье много очень нелогичных и непонятных ограничений, которые иначе как ловушками назвать невозможно»,— продолжает господин Шкуматов. Кроме того, в 2020 году на областных и федеральных дорогах стали чаще применять камеры в местах дорожных работ, отмечает эксперт. «Столичные водители давно привыкли, что на каждом углу камера,— резюмирует Петр Шкуматов.— Многие ставят круиз-контроль на 60–70 км/ч и едут постоянно в таком режиме, чтобы не смотреть постоянно на спидометр». На выделенные полосы водители почти не выезжают, подчеркивает эксперт, поэтому штрафов (каждый на 3 тыс. руб.) за этот вид нарушений стало меньше — этим можно объяснить снижение общей суммы вынесенных постановлений в столице.

Иван Буранов