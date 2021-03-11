Сегодня исполняется 46 лет трехкратному олимпийскому чемпиону по борьбе, депутату Госдумы Бувайсару Сайтиеву

Его поздравляет олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили:

— Дорогой наш друг Бувайсар Хамидович! Очень рад поздравить тебя с днем рождения от имени борцов сборной России, руководства федерации и мировой спортивной общественности. На протяжении долгих 20 лет ты был членом сборной команды страны и своей виртуозной борьбой, самоотверженностью и героизмом на соревнованиях и тренировках ты покорил сердца тысяч и тысяч болельщиков и коллег на всех континентах. Шестикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы, победитель десятков других международных турниров, ты пять раз признавался Международной федерацией любительской борьбы (FILA) лучшим борцом вольного стиля в мире. Стал трехкратным олимпийским чемпионом и величайшим борцом современности, ты продолжил традиции таких легендарных спортсменов, как Александр Медведь и Александр Карелин. И сегодня, работая в Госдуме, ты вносишь большую лепту в развитие вольной борьбы и всего мирового спорта. Люди с радостью идут за таким славным человеком и спортсменом. От всей души желаю успехов и здоровья на твоем благородном пути!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»