ВШЭ: 60% россиян готовы платить дополнительные налоги

Высшая школа экономики (ВШЭ) провела исследование о том, как россияне поддерживают увеличение разных статей расходов. 65% выступили за увеличение расходов на медицину — это на 13 п.п. больше, чем в 2018 году, а доли тех, кто поддерживает рост расходы на оборону и безопасность, уменьшились в два раза. 60% россиян готовы платить дополнительные налоги и сборы.

Опрос проводился в последние месяцы 2020 года. В нем приняли участие 6 тыс. респондентов из 173 населенных пунктов 59 регионов России в возрасте от 15 до 72 лет. Результаты приводит «РИА Новости» и ТАСС.

Увеличение каких расходов поддерживают россияне:

здравоохранение — 65% (+13 п.п.);

образование — 54% (+11 п.п.);

выплата пенсий — 45% (+4 п.п.);

строительство дорог — 37% (-9 п.п.);

безопасность страны — 15% (-14 п.п.);

оборона — 8% (-9 п.п.).

«60% опрошенных россиян согласны платить дополнительные налоги и сборы, которые будут идти на конкретные программы под контролем общественности. Приоритеты здесь все те же: улучшение качества медицинского обслуживания, социальная помощь и улучшение качества школьного образования.»,— говорится в исследовании.

Как ранее сообщили “Ъ” в ФНС, в 2020 году было зарегистрировано 5,1 млрд руб. дохода от самозанятых против 1,7 млрд руб. в 2019 году. При этом ВШЭ оценивает потенциальный рынок самозанятых в пять раз больше официального — 7,2 млн против 1,5 млн.

Подробнее — в материале “Ъ” «Самозанятые дали».