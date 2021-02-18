Трудноизвлекаемые льготы

Главы нефтедобывающих регионов с большой долей зрелых месторождений и трудноизвлекаемых запасов нефти — ХМАО и Татарстана — направили президенту письмо с просьбой снизить налоговую нагрузку, резко выросшую после налоговой реформы 2020 года в нефтедобывающем секторе. В отсутствие стимулирующих мер авторы письма ожидают ухудшения инвестиционной привлекательности отрасли и значительного снижения добычи. Эксперты считают пессимистические ожидания глав регионов вполне обоснованными. Президент поручил рассмотреть предложения, а 18 февраля, по данным “Ъ”, их будут обсуждать на совещании у профильного вице-премьера Александра Новака.

Нефтедобывающие регионы направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с обширным перечнем мер стимулирования добычи нерентабельных запасов нефти. Письмо (копия есть у “Ъ”) подписали главы Татарстана и ХМАО Рустам Минниханов и Наталья Комарова. Поводом для письма явилось крупнейшее за последнее годы повышение налоговой нагрузки на отрасль за счет отмены льгот для добычи сверхвязкой нефти и для выработанных месторождений, а также пересмотра параметров налога на дополнительный доход (НДД, взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов). В результате реформы бюджет изымет из отрасли 650 млрд руб. в 2021–2025 годах, а в наихудшем положении, как сообщал “Ъ”, окажутся компании со значительным портфелем зрелых активов, у которых также имеется добыча сверхвязкой нефти,— «Татнефть» и ЛУКОЙЛ. Президент резолюцией от 3 февраля поручил рассмотреть эти предложения.

Как сообщается в письме, ежегодные инвестиции в разработку высоковыработанных месторождений в ХМАО составляют порядка 200 млрд руб., в Татарстане в проекты сверхвысоковязкой нефти уже вложено около 110 млрд руб., в Коми — более 240 млрд руб. Авторы письма предлагают ввести специальные налоговые режимы для нерентабельных запасов, иначе через два-три года «темпы добычи нефти в традиционных провинциях значительно снизятся».

Так, главы регионов просят расширить периметр НДД, выделить выработанные месторождения в отдельную группу по НДД, предусмотрев возможность учитывать при его расчете затраты на развитие смежных бизнесов — нефтепереработки, нефтехимии и т. д. А с 2022 года выделить в отдельную группу и месторождения сверхвязкой и высоковязкой нефти с пониженным НДПИ. Снизить НДПИ предлагают и для трудноизвлекаемых запасов, просят уменьшить базовую ставку НДПИ для нерентабельных запасов на 10–15% и отменить для них введенный в 2017 году повышающий коэффициент в размере 428 руб. за тонну. Помимо этого, предлагается расширить критерии применения пониженного НДПИ для небольших месторождений в ХМАО с 5 млн до 20 млн тонн нефти, а также ввести ряд других стимулирующих мер.

Логично, что ведущие нефтедобывающие регионы сейчас просят стимулы для разработки нерентабельных запасов, замечает Дарья Козлова из Vygon Consulting. Инвентаризация 2019 года показала, что риски сокращения добычи в Западной Сибири и Урало-Поволжье более чем на 50% вполне реальны при консервативном прогнозе цен в более чем $40 за баррель, полагает эксперт. По ее мнению, надо учитывать, что бюджет на 2021–2023 года дефицитен, поэтому необходима детальная проработка механизмов поддержки.

На прошлой неделе Минфин отмечал, что не планирует расширять периметр НДД до 2024 года и возвращаться к адресным льготам по НДПИ, напоминает Виктория Тургенева из KPMG, при этом по некоторым обозначенным в письме вопросам уже принят ряд мер: например, возможность учета затрат по энергетике в НДД, налоговый вычет по НДПИ для сверхвязкой нефти в Татарстане, ряд льгот по НДПИ для ХМАО. Поскольку Минфин сейчас очень чувствительно относится к выпадающим доходам, скорее всего, говорить о расширении периметра НДД будет сложно, однако нельзя исключать корректировку параметров для отдельных проектов или категорий запасов, считает она.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что на постоянной основе ведут диалог о дополнительных мерах стимулирования добычи трудноизвлекаемых запасов с регионами и с компаниями, при выработке новых инициатив они оперативно обсуждаются с Минфином. В Минфине не ответили “Ъ”, в секретариате вице-премьера Александра Новака отказались от комментариев, но, по данным “Ъ”, предложения глав регионов будут затронуты на совещании у господина Новака 18 февраля.

Дмитрий Козлов