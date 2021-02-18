«Эксперт РА»: 33 банка рискуют лишиться лицензий в 2021 году

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило «Индекс здоровья банковского сектора» на 2021 год. Аналитики считают, что у 33 банков есть риски лишения лицензий. В прошлом индексе, который был представлен в ноябре 2020 года, такие риски были у 35 банков.

«"Индекс здоровья банковского сектора" с высокой вероятностью продолжит укрепление, но не покажет высоких темпов роста до полноценного восстановления экономической активности и адаптации банков к изменившимся рыночным реалиям»,— говорится в исследовании (цитата по «РИА Новости»).

Аналитики ожидают в 2021 году продолжения процессов консолидации банковского сектора. По их мнению, крупные банки будут поглощать более мелкие кредитные организации, а неэффективные игроки будут уходить с рынка. «Эксперт РА» считает, что небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели и рыночной ниши будут добровольно аннулировать лицензии.

С момента прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России лицензий лишились больше половины банков страны. В последние годы темпы снижения их числа немного уменьшились. В 2020 году по регуляторным основаниям с рынка ушли 16 кредитных организаций (-43% к 2019 году), девять лицензий было аннулировано по инициативе собственников, 13 участников прекратили деятельность в результате реорганизаций.

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