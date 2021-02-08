Банкам добавят на резервы

ЦБ предложил банкирам перейти от ретроспективного подхода в оценке операционных рисков к оперативному. По мнению экспертов, это позволит снизить отчисления в резервы и высвободить часть капитала. Вопрос может быть особенно актуальным при формировании полноценных резервов к середине года после завершения льготного периода, установленного ЦБ в связи с пандемией. Однако наибольшую выгоду от нового положения регулятора получат крупные банки, в то время как небольшим придется заметно потратиться на его внедрение.

С середины февраля начнут действовать новые правила Банка России по расчету величины операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с «Базелем-3» (опубликованы в конце прошлой недели). «Банки с универсальной лицензией смогут применять упрощенный подход без расчета коэффициента внутренних потерь, что не создаст для них дополнительных трудностей по сравнению с действующим сейчас порядком»,— утверждает регулятор. Начать применять новый подход банки смогут, не дожидаясь 2023 года, им просто надо проинформировать ЦБ о переходе на этот способ.

Операционный риск, по определению Базельского комитета,— это возможность потери прибыли. Есть четыре вида рисков: персональный (из-за действий сотрудников банка), процессуальный (из-за ошибок, допущенных в организации процесса деятельности), системный (из-за несовершенства технологий), внешний (из-за изменений в законодательстве, политической, экономической сферах или различных инцидентов, например ограбления).

Сегодня операционный риск рассчитывается, исходя из величины среднего дохода за последние три года. Новый документ позволяет банкам рассчитывать величину капитала для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь. По словам гендиректора АКРА Михаила Сухова, прежний подход к оценке операционного риска был наиболее слабой частью «Базеля» и он справедливо подвергался критике как в России, так и за рубежом. «Определение механизма расчета нормативов достаточности, исходя из среднего дохода за три года, абсолютно не учитывало, например, качество управления, при этом операционные риски — это анализ разнообразных факторов»,— уверен он.

Глава управления операционных рисков и контроля качества процессов «БКС Мир инвестиций» Павел Батуев считает, что в новом положении требования к управлению операционными рисками ужесточаются, но банки могут резервировать меньше капитала, если соблюдают требования. По его оценке, в зависимости от ситуации с управлением операционными рисками и размера банка резервы можно будет сократить в два-три раза. «Выиграют достаточно крупные банки с невысокой маржинальностью, потому что доходов у них много, отсюда база для расчета риска большая, а капитала для покрытия рисков генерируется мало»,— пояснил управляющий директор НКР Станислав Волков.

Однако существенной экономии банкам новый подход не принесет. «Потому что кредитные риски остаются наиболее весомыми»,— поясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Не стоит забывать про коэффициент неучтенных прямых потерь, который может добавить нагрузку на капитал в случае выявления нарушений ЦБ»,— уточняет Павел Батуев. При этом придется также потратиться на реализацию схемы. «Минимальные автоматизированные коробочные решения, учитывающие новые требования, могут обойтись банку примерно в 10 млн руб., а индивидуальные решения могут увеличить стоимость системы в два раза»,— уверен Павел Батуев.

Однако в целом эксперты оценивают новый подход позитивно, потому что в этом году банкам пригодится любая помощь, которую им смогут предоставить власти. На фоне распространения COVID-19 в 2020 году ЦБ разрешил банкам не увеличивать резервы по заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение, а также по реструктурированным кредитам. К июлю 2021 года резервы по таким активам должны быть созданы в полном объеме. По оценке ПСБ, рост резервов может превысить докризисные показатели вдвое: 1,5–1,6 трлн руб. против 0,7–0,8 трлн руб. (см. “Ъ” от 14 января). По расчетам S&P (см. “Ъ” от 16 декабря 2020 года), расходы на резервы в 2021 году останутся высокими и могут достичь 1,5–2% от среднего объема кредитных портфелей крупных банков.

Максим Буйлов