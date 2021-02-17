Столтенберг: новая концепция НАТО будет нацелена на сдерживание России и Китая

В 2021 году НАТО должно принять новую стратегическую концепцию, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, она будет нацелена на сдерживание России и Китая.

«Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась»,— сказал журналистам господин Столтенберг (цитата по ТАСС). Сегодня, 17 февраля, прошел первый день заседания министров обороны стран—членов НАТО.

Генсек альянса добавил, что новая концепция должна учитывать новый подход к России. «В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изменилась»,— уточнил он. Прежняя концепция была направлена на «укрепление сотрудничества с Россией» и оставляла «дверь открытой для вступления в НАТО новых членов из числа европейских демократических стран».

Также Йенс Столтенберг заявил, что страны—члены альянса должны нести расходы по развертыванию их сил на восточном направлении. «Одна из причин, по которой я заявил о необходимости финансировать операции НАТО по сдерживанию (России.— “Ъ”) и обороне, заключается в том, что, выделяя дополнительные ресурсы, мы сможем мотивировать отправку странами альянса большего количества вооруженных сил для размещения на восточном фланге»,— сказал он.

Генсек НАТО ранее неоднократно называл Россию одной их основных угроз альянса. В конце 2020 года альянс представил доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре». В нем говорится о том, что НАТО должно адаптироваться к «постоянно агрессивной России, подъему КНР и растущей роли прорывных технологий».

О стратегии альянса — в материале “Ъ” «НАТО разнатилось не на шутку».