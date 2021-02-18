Предудобренный рост

Глобальный рынок калийных удобрений активно восстанавливается после провального 2019 года. В прошлом году спрос на этот вид продукции показал рост почти на 4%, а цены за второе полугодие на некоторых рынках подскочили на 50%. Начало года также для производителей калия началось с позитивной динамики, которую, по мнению экспертов, поддержат низкий уровень запасов и высокая стоимость сельхозпродукции, которая гарантирует платежеспособность потребителей.

Мировые цены на хлористый калий в 2021 году начали стремительно восстанавливаться, свидетельствуют данные спотовых котировок. Так, цены на гранулированный калий в США в январе выросли на 31% относительно середины 2020 года на условиях FOB NOLA, до $335 за тонну. Активно цена начала расти в четвертом квартале: на 50%, до $314 за тонну, на условиях FOB. Позитивные сдвиги происходили и на других рынках — в Бразилии цена калия на условиях CFR выросла более чем на 10% только за декабрь 2020-го — январь 2021 года. В Юго-Восточной Азии, по данным агентства ICIS, калийные котировки выросли с августа 2020 года почти на 12% к февралю 2021 года, до $268 за тонну.

Росту цены в начале 2021 года способствовали сокращение складских запасов до 9,9 млн тонн, а также рекордно высокие цены на основные сельскохозяйственные культуры. Позитивная динамика наблюдается во всей химической отрасли: цены на карбамид в январе 2021-го к уровню июня 2020 года выросли на 40–55%, на аммофос — на 43–70%.

Улучшаться ситуация на глобальном калийном рынке, который в 2019 году пережил спад на 3,4%, начала только во второй половине 2020 года. В начале прошлого года высокий уровень предложения и товарных остатков давил на цены. Помимо этого, влияние оказывали отсутствие контрактов с крупнейшими потребителями — Китаем и Индией, а также неопределенность, связанная с распространением коронавируса, хотя в целом его влияние на калийный рынок было несущественным.

Во втором полугодии, напротив, сложился целый ряд факторов, которые способствовали росту спроса и цен на калий. Ключевыми из них были увеличение посевных площадей в США (в 2020 году спрос составил 9 млн тонн), а также хорошие погодные условия для внесения удобрений в Индии, которая закупила 5,2 млн тонн, что является максимумом за последние десять лет. Также рекордный уровень закупок в 2020 году продемонстрировала Бразилия (11,24 млн тонн).

В итоге динамика второго полугодия нивелировала спад начала года, и, по данным Green Markets, в целом спрос на хлоркалий вырос на 3,9%, до 68,9 млн тонн. Экспорт калийных удобрений из России в прошлом году вырос на 2%, до 9,6 млн тонн, свидетельствуют данные производителей.

Увеличения потребления химики ожидают и в перспективе. Как пояснил “Ъ” глава «Уралкалий-Трейдинга» Александр Терлецкий, на всех глобальных рынках уже отмечается существенный рост спроса, «обусловленный прекрасной экономикой производителей основных сельскохозяйственных культур, который очень позитивно отразился и на ценах в ряде регионов». Нина Адамова из Газпромбанка согласна, что в первой половине 2021 года высокий уровень цен на аграрную продукцию продолжит стимулировать спрос на удобрения, в том числе на калийные. По ее словам, в 2021 году ожидается, что мировой спрос на калийные удобрения превысит 70 млн тонн, увеличившись почти на 2%.

При этом она напоминает, что российские и белорусские поставщики планируют расширение объемов производства, из-за чего мировое предложение может вырасти на 5%. На фоне этого, отмечают источники “Ъ”, между производителями может ужесточиться борьба за потребителя, которая уже сейчас заставляет «Беларуськалий» демпинговать при заключении долгосрочных контрактов на поставку в Индию и Китай, которые традиционно являются индикаторами минимальной цены для остального рынка. В январе национальный трейдер Белорусская калийная компания подписала годовой договор с Индией на поставку калия по $247 за тонну, а в начале февраля на аналогичных условиях договорилась об импорте с Китаем. Другие производители — «Уралкалий», немецкая K+S, а также канадская Nutrien и ее трейдер Canpotex — посчитали такую цену заниженной.

Ольга Мордюшенко