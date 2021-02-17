Суд отклонил жалобу Добровинского на лишение статуса адвоката

Хамовнический суд Москвы отклонил иск Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы. Ранее ее совет лишил господина Добровинского адвокатского статуса. Это произошло после разбирательства о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«По результатам рассмотрения искового заявления А. А. Добровинского к Адвокатской палате города Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката Хамовническим районным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований»,— сообщили в пресс-службе суда (цитата по «РИА Новости»).

Александр Добровинский в суде представлял интересы родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова. Причиной лишения адвокатского статуса стало то, что он разгласил информацию о том, что ему предлагали защищать актера. Господин Добровинский сможет попробовать восстановить свой статус только через два года.

Подробности — в материале “Ъ” «Александра Добровинского оставили без статуса».