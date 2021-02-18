Культуру сдают по рублю

Власти Саратова сдают в аренду три объекта культурного наследия. Они ищут инвесторов для восстановления памятников, чье состояние еще 1,5 года назад было неудовлетворительным, с помощью механизма «аренда за рубль». Такое объявление сделала администрация города. В обмен на символическую арендную плату потенциальным инвесторам придется провести восстановление или реконструкцию этих объектов. Градозащитники отмечают, что этот механизм выгоден чиновникам — они получат восстановленный памятник, не потратив на него бюджетных средств, а также выиграют от уплаты предпринимателем, который будет его использовать, налогов. Предприниматели не уверены, что недвижимость может быть востребована.

Администрация Саратова с помощью механизма «аренда за рубль» ищет инвесторов, готовых провести реконструкцию нескольких объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В частности, ведется поиск арендаторов для трех нежилых объектов культурного наследия. Это памятник регионального значения «Больничный комплекс (13 объектов), кон. ХIХ — нач. ХХ вв.: общежитие», расположенный на улице Хользунова, 19, на территории Первой городской больницы имени Гордеева, объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Детский сад № 12, 1951 г. », расположенный на улице Киевской, 1, и выявленный объект культурного наследия «Баня, 1959 г. » на 1м проезде Энергетиков, 7, литер А.

«Для обеспечения сохранности и восстановления данных объектов возможна их реализация в рамках прогнозного плана (программы приватизации) муниципального имущества либо передача в аренду (по результатам проведения аукциона) с учетом установленного начального размера арендной платы 1 руб. в год»,— уточнили в ­администрации.

По аналогичному механизму также могут быть переданы в аренду за рубль аварийные жилые дома, являющиеся объектами культурного наследия, все помещения в которых принадлежат муниципалитету. Это здания по адресам: улица Первомайская, 34, литер А, Комсомольская, 12, литер А, Б, Чернышевского, 55/2 А.Схема будет возможна после перевода жилых зданий в нежилые.

Как писал „Ъ“, в июле 2019 года Саратовская гордума приняла постановление о льготной арендной ставке для исторических зданий. Согласно документу, разрушающиеся здания, входящие в реестр ОКН, могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам в аренду на срок до 49 лет с установлением льготной арендной платы.

По словам члена градозащитного совета при Саратовской областной думе, краеведа Дениса Жабкина, два из трех нежилых зданий, которые предлагают в аренду за 1 рубль, находятся в аварийном состоянии. «Бывшее больничное общежитие представляет из себя деревянный барак, частично поврежденный пожаром. То есть оно находится почти в руинированном состоянии и готово рухнуть. Детский сад уже много лет не является таковым, здание использовалось в качестве административного. Несколько лет назад оно неоднократно выставлялось на торги, однако покупателей не нашлось»,— отметил господин Жабкин. Здание бани, по его словам, строилось по типовому проекту, и аналогичные есть в поселке Агафоновка и на улице Васильковской, но они памятниками не являются.

Представители бизнеса скептически относятся к перспективе аренды исторических зданий, предложенных мэрией. Владелец сети кофеен «Кофе и шоколад», располагающихся в исторических зданиях, Андрей Табояков отмечает, что у этого предложения «масса нюансов», которые стоит изучить прежде, чем приступать к реализации проекта. «Неизвестно, есть ли документы, которые подтверждают, что это реально можно будет сделать, и какие документы нужны, чтобы оформить договор аренды „за рубль“? У меня есть информация, что на сегодняшний день, чтобы получить разрешение на реконструкцию, восстановление объекта, необходимо большое количество документов, и у меня большие сомнения, как это может быть реализовано. Восстановление таких объектов не то что выльется в копеечку, могут быть неимоверные финансовые расходы»,— предположил предприниматель. Они, по его словам, связаны с тем, что восстановительные и реставрационные работы на таких зданиях должны проводить только специализированные организации, хотя с ними могут справиться и обычные строители за более низкую стоимость. «В итоге само восстановление может оказаться гораздо дороже, и „аренда за рубль“ себя не окупит»,— отметил господин Табояков.

Исполнительный директор корпорации ТДС и СЕО проекта «Тау Галереи» Максим Самсонов назвал предложение «аренды за рубль» интересным, но уточнил, что многое будет зависеть от месторасположения памятника. «Места, которые предлагает мэрия, на мой взгляд, „слабоваты“. Конечно, может быть, найдется человек, который будет заинтересован в восстановлении объектов конкретно в этих местах или захочет сделать подарок городу… Но вообще бизнес — это всегда история о прибыли. Инвестор должен понимать, сколько он вложит, как быстро отобъет вложения и когда получит еще больше»,— отметил господин Самсонов.

Марина Ковалева