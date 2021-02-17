Подмосковным отказали в регистрации

Руководство баскетбольной Евролиги запретило подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков. Это стало следствием дисциплинарного дела, открытого в отношении подмосковной команды из-за того, что она не платит зарплату игрокам. Пока запрет временный. Ожидается, что Евролига вынесет решение по делу в течение 30 дней.

Подмосковным «Химкам» запрещено регистрировать новых баскетболистов. Таково решение Евролиги, открывшей в отношении российской команды дисциплинарное дело. Инициатором расследования стал Профсоюз игроков Евролиги (ELPA), который после получения жалоб от баскетболистов уведомил Евролигу о том, что «Химки» не платят игрокам зарплату. Дело передано на рассмотрение финансового совета Евролиги. Он должен выяснить, соответствует ли деятельность клуба правилам «финансовой стабильности и fair play». Решение по делу должно быть вынесено в течение 30 дней.

Отметим, что информация о финансовых сложностях, с которыми столкнулись «Химки», тайной не является. Ранее клуб уже лишился ряда ведущих игроков — Грега Монро и Юнаса Жеребко, не проясненным остается статус Девина Букера. Жеребко прямо заявил, что «Химки» остались должны ему крупную сумму. В свою очередь, генеральный директор клуба Павел Астахов признавал, что после Нового года у команды действительно не все хорошо с деньгами.

«После Нового года мы испытываем некоторые проблемы с привлечением финансовых средств. Это касается части спонсорских соглашений. Зарплата выплачивается, но не в полном объеме. Всем непросто, это и с бизнесом, и с коронавирусом связано»,— заявил господин Астахов ТАСС.

Напомним, что «Химки», располагавшие очень сильным составом, в этом сезоне выступают неудачно. В Евролиге команда давно лишилась шансов на попадание в play-off, потерпев в 23 матчах 21 поражение и прочно обосновавшись на последнем месте. Так что реального ущерба запрет на регистрацию новых игроков в этом турнире команде не нанесет. В Единой лиге ВТБ (на нее решение Евролиги не распространяется) дела идут получше, но тоже не блестяще. Команда в регулярном первенстве занимает седьмое место (7 побед в 14 матчах).

Арнольд Кабанов