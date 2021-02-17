Россиянам упростят получение налогового вычета

Покупки, оплаченные банковскими картами, можно будет увидеть на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщил глава ведомства Даниил Егоров. Для этого планируется связать личный кабинет с данными онлайн-касс. Если по каким-то покупкам положен налоговый вычет, его можно будет получить там же.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки»,— сказал господин Егоров по итогам коллегии ФНС (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в марте будет запущена упрощенная система получения имущественных и инвестиционных вычетов. Это должно сократить сроки возврата денег до полутора месяцев, сказал глава ФНС.

ФНС сегодня сообщила, что по итогам 2020 года объем поступлений налогов в бюджет России снизился на 7,6%. При этом размер налоговой задолженности не увеличился и остался на уровне 6,5% от совокупного дохода.

Подробности — в материале “Ъ” «Вычет на пандемию».