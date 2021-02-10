Налоговая готова с марта автоматически предоставлять имущественные вычеты

Федеральная налоговая служба (ФНС) может уже с марта автоматическое предоставлять имущественные и инвестиционные вычеты гражданам, сообщил глава ведомства Даниил Егоров. Для этого должен быть принят соответствующий законопроект. Пока он прошел первое чтение в Госдуме.

«Как я понимаю, в третьем чтении рассматривается автоматическое предоставление имущественных вычетов, если Совет федерации поддержит этот законопроект, то с марта мы готовы — уже все полностью оттестировали систему — приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов»,— сказал господин Егоров на «правительственном часе» в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

Рассматриваемый законопроект упрощает получение имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Он предполагает бесконтактное взаимодействие с налоговыми органами с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Налоговая будет автоматически проверять право налогоплательщика на получение вычета. В результате должна упроститься сама процедура оформления вычета, а также сроки его получения.

В 2020 году ФНС предлагала правительству запустить три цифровых проекта с социально-экономическим эффектом: упрощенный порядок вычетов по НДФЛ, упрощенную регистрацию ИП через мобильное приложение и создание удостоверяющего центра ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам.

Подробнее — в материале “Ъ” «Иммунный налоговый ответ».