Полная нейросеть нарушителей

Количество штрафов ГИБДД, вынесенных в прошлом году с помощью дорожных камер, вплотную приблизилось к числу россиян — 145,5 млн. Таким образом, следует из данных МВД, которые получил “Ъ”, рост составил почти 20% по сравнению с показателем, достигнутым отечественной полицией годом ранее. Масштабному подъему штрафных санкций не помешала даже пандемия, когда из-за ограничений часть автомобилистов просто сидела дома. Чаще всего водители получали штрафы за превышение скорости, игнорирование знаков и разметки, проезд на красный сигнал светофора.

В МВД по запросу “Ъ” предоставили статистические данные о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных в 2020 году Госавтоинспекцией. В общей сложности с помощью автоматических комплексов вынесено 145,5 млн штрафных постановлений. Это на 19,2% больше, чем в 2020 году. Отметим, по данным Росстата, в 2019 году в РФ проживало 146,7 млн человек.

По итогам 2019 года количество постановлений с камер (“Ъ” сообщал об этом год назад) увеличилось на 16%. Таким образом, в прошлом году темпы прироста объема штрафов в бюджет ускорились. “Ъ” также запрашивал у МВД данные об общей сумме наложенных штрафов и количестве камер на дорогах в 2020 году, но в полиции эти сведения не предоставили.

Более 85% штрафов (вынесенных как в автоматическом режиме, так и инспекторами) — за превышение скорости: 124 млн постановлений (на 23 млн больше, чем в 2019 году).

Далее несоблюдение требований, предписанных знаками или разметкой (13,6 млн штрафов); проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 млн); нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (2,9 млн); управление неисправным транспортным средством (2,8 млн); нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (2,6 млн); несоблюдение требований об ОСАГО (2,6 млн). Замыкает топ-10 нарушений отказ пропустить маршрутное транспортное средство или автомобиль с включенным спецсигналом (1,9 млн), нарушение ПДД пешеходом «или иным лицом, участвующим в дорожном движении» (1,4 млн), и непредоставление преимущества пешеходам или «иным участникам движения» (1,2 млн).

Предварительные итоги 2020 года показывают, что договоров ОСАГО, несмотря на пандемию, автомобилистами было заключено больше на 1,2%. Этим объясняется постепенное снижение числа нарушителей (с 2,8 млн в 2019 году до 2,6 млн в 2020-м), пояснил “Ъ” исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Многие из попавших в статистику штрафов, отметил господин Уфимцев, выписывались на одного водителя несколько раз в год, потому что 800-рублевый штраф за отсутствие страховки граждан сильно не сдерживает.

В МВД также предоставили данные о нетрезвых водителях и автомобилистах, отказавшихся от освидетельствования: их в 2020 году выявлено более 550,7 тыс. (плюс 0,3%). В 68,4 тыс. случаев заводились дела по ст. 264.1 УК «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Статья эта, напомним, применяется в отношении водителей, которые ранее были пойманы пьяными за рулем и сели за руль в таком состоянии повторно. Также за год было выявлено 22,4 тыс. водителей, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения (это на 5% больше, чем годом ранее).

ГИБДД, Росавтодор и другие органы, напомним, в течение прошлого года говорили о сокращении числа автомобилей на дорогах из-за пандемийных ограничений. В результате в отдельные месяцы аварийность сокращалась на 30–40%, по итогам года число ДТП также сократилось (точные данные еще не опубликованы). Число штрафов, по логике, должно было тоже уменьшиться, но этого не произошло, обращает внимание координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Во-первых, камер за год стало больше, во-вторых, они стали фиксировать сразу по нескольку составов правонарушений сразу, отмечает эксперт. В Москве, к примеру, ГИБДД уже присылает «письма счастья» за разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень безопасности.

По прогнозу господина Шкуматова, общая сумма наложенных на водителей санкций в 2020 году превысит 100 млрд руб.

«Качество и возможности технологий растут, алгоритмы распознавания непрерывно совершенствуются, появляются более современные системы фотовидеофиксации,— подтверждает пресс-служба ассоциации ОКО (объединяет операторов и разработчиков систем фиксации нарушений).— С каждым годом мы получаем все меньше бракованного фотоматериала, а значит, в ГИБДД поступает больше материалов для рассмотрения. Повышается эффективность распознавания номерных знаков. На многих камерах включили работу в двух направлениях — встречном и попутном». Кроме того, поясняют в ОКО, в последнее время в алгоритмах распознавания активно участвуют «нейросетевые технологии», позволяющие ускорить процесс обработки данных. «Все эти факторы, естественно, приводят к увеличению количества зафиксированных нарушений,— утверждают в ассоциации.— Следовательно, речь не о том, что водители стали больше нарушать, просто современные технологии способствовали более эффективному выявлению нарушений».

Иван Буранов