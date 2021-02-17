На черноморском побережье Кубани планируют создать медицинский кластер

На черноморском побережье Кубани планируют создать всероссийский медицинский кластер, компоненты которого разместятся на территории Анапы, Новороссийска и Геленджика. Об этом пишет «Анапское Черноморье» со ссылкой на заявление вице-мэра Анапы Дмитрия Мариева.

В состав анапской части кластера планируют включить клиническую больницу, учебный центр, реабилитационный центр болезней опорно-двигательного аппарата, реабилитационный центр детей с ограниченными возможностями здоровья и реабилитационный центр людей пенсионного возраста. Объект разместится между Супсехским шоссе и улицей Мирной.

Отмечается, что в настоящий момент концепция создания медицинского кластера находится на начальном этапе, о сроках его реализации говорить рано. Первоочередная задача – выделить земельный участок для строительства.

Как писал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года началось проектирование радиологического корпуса медкластера, который будет расположен в поселке Знаменском под Краснодаром. Госконтракт на подготовку проектной документации по радиологическому центру на 275 коек уже заключен.

Наталья Решетняк