Гранитом не вышел

Прокуратура Челябинской области поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при реконструкции фасада театра оперы и балета. Установлено, что подрядчик использовал непредусмотренный проектом более дешевый гранит, предназначенный для дорожных работ, а не отделки зданий. Сумма ущерба бюджету региона превысила 16 млн руб. В министерстве культуры области говорят, что замена гранита была согласована, подрядчик представил документы о соответствии его всем параметрам, не изменив цены. С весны 2020 года полиция расследует еще одно уголовное дело по факту мошеннического хищения денег при ремонте пристроя к челябинскому театру оперы и балета.



Прокуратура Челябинской области направила в главное следственное управление ГУ МВД России по региону материал проверки исполнения законодательства при реставрации фасада Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В действиях неустановленных должностных лиц подрядной организации выявлены признаки состава преступления, предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере»). Об этом сообщает прокуратура региона.

Надзорное ведомство провело совместную с полицией проверку на основании материалов главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области. Фасад объекта культурного наследия ремонтировали в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС (изначально были запланированы на 2020 год). «Установлено, что подрядная организация при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец объекта культурного наследия использовала более дешевый материал, не предусмотренный условиями контракта, в результате чего бюджету региона причинен имущественный ущерб в размере более 16 млн руб.»,— сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, вместо дымовского гранита стоимостью 45 тыс. руб. за 1 куб.м подрядчик использовал малышевский — ценой до 15 тыс. за кубометр. Более дешевый материал не являлся аналогом камня, предусмотренного сметой, и был предназначен в первую очередь для дорожного строительства, а не отделки зданий. Техзадание предусматривало возможность замены одного вида гранита на другой, только если эквивалент полностью соответствовал или превосходил характеристики материала в смете.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, аукцион на облицовку фасада оперного театра гранитом был объявлен в мае 2019 года. Начальная цена — 34,2 млн руб. Заказчиком выступало подведомственное министерству культуры бюджетное учреждение культуры «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия» (ГНПЦ). Победителем признали ООО «Ремонтно-реставрационная компания “Ампир”» (Екатеринбург), предложившее наименьшую цену — 33,7 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РРК “Ампир”» зарегистрировано в 2017 году. Компанией в равных долях владеют Кирилл Журавлев и Сергей Гончаров, который также руководит ООО «Строительно-монтажное управление 18» в Екатеринбурге. По итогам 2019 года, выручка РКК «Ампир» от продаж составила 69 тыс. руб., чистый убыток — 693 тыс. Контракт на ремонт фасада театра оперы и балета в Челябинске единственный за все время существования компании. Получить комментарий от подрядчика не удалось: телефоны в открытых источниках не отвечают.

В ГНПЦ “Ъ-Южный Урал” сообщили, что пока не видели материалов проверки надзорных ведомств, поэтому воздерживаются от комментариев.

Руководство министерства культуры отмечает, что со стороны заказчика все процедуры были проведены по закону. «Изначально гранит, который использовался в облицовке оперного театра, был из Шершневского карьера. Сегодня этого месторождения не существует, тогда было принято решение использовать для облицовки гранит “Дымовский”. Однако в процессе работ выяснилось, что он имеет другой оттенок. Чтобы сохранить внешний облик исторического здания, было решено использовать гранит с Малышевского месторождения. Решение о замене принимал авторский надзор. Вопрос согласован с комитетом по охране культурного наследия. Подрядчик предоставил контракт, по которому стоимость оставалась прежней. В паспорте качества указано, что заявленный гранит первой категории соответствует параметрам и может использоваться для облицовки. Все соответствующие документы были предоставлены в ГКУ и ОБЭП. Со своей стороны министерство готово оказать всяческое содействие правоохранительным органам»,— прокомментировал министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Полиция с мая 2020 года уже расследует одно уголовное дело о мошенническом хищении средств (по ч.3 ст.159 УК РФ) при ремонте оперного театра в Челябинске. По данным прокуратуры, в рамках исполнения контракта на возведение вспомогательного здания к учреждению культуры, заказчик — ОГКУ «Челябоблинвестстрой» принял и оплатил фактически невыполненные работы. Подрядчиком выступала компания депутата гордумы Челябинска Олега Иванова ООО «Альфастрой». Ущерб, причиненный бюджету Челябинской области, составил около 1 млн руб.

В 2017 году Центральный районный суд Челябинска приговорил экс-заместителя директора оперного театра Юрия Резепина и бывшего главного инженера Виктора Квасова к пяти годам условного лишения свободы каждого за получение взятки. Установлено, что они получили 245 тыс. руб. от подрядчиков за приемку выполненных работ по ремонту театра в 2015–2016 годах.

Юлия Гарипова