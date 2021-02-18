Промзона начнет новую жизнь

В Тракторозаводском районе Челябинска компания «Легион» и АО «Конар» реализуют совместный проект по возведению жилого комплекса общей площадью 45 тыс. кв.м на месте бывших участков промышленной группы и соседней территории компрессорного завода. В проекте предусмотрен сквер и подземная парковка. Под строительство задействуют примерно 3,6 га, сообщили в пресс-службе компании «Конар». Эксперты расходятся во мнениях о том, может ли быть востребованным на этом участке жилье повышенной комфортности, на котором специализируется «Легион».



В конце 2020 года промышленная группа «Конар» и строительная компания «Легион» заключили соглашение о реализации совместного проекта по реновации территории и строительству жилого комплекса в Тракторозаводском районе Челябинска. Участок, на котором будут построены здания, граничит с проспектом Ленина, а с восточной стороны — с улицей Танкистов.

По словам директора СК «Легион» Сергея Пахомова, новый квартал заявит о себе «принципиально новой для города архитектурной концепцией». В основе проекта лежат принципы квартальной застройки, большое внимание уделяется пешеходным зонам и общественным пространствам, внутри нового квартала разместится сквер. Развитую инфраструктуру и шаговую доступность обеспечат коммерческие помещения на первых этажах.

«Новый жилой комплекс будет продуман не только для пешеходов, но и для автомобилистов. В проекте предусмотрены два вида паркинга: подземный и наземный двухуровневый. Также важно отметить, что для данного жилого комплекса разрабатываются принципиально новые для города планировочные решения квартир. Подробностями мы поделимся чуть позже»,— рассказал Сергей Пахомов.

Жилой комплекс на бывших земельных участках «Конара» и соседствующей земли Челябинского компрессорного завода, по планам компаний, появится в ближайшие два года. Как сообщили в пресс-службе промышленной группы, архитектурная концепция, которую создает «Легион», предусматривает «нестандартные решения с возведением домов различной этажности, наличием закрытой территории для жителей и озеленением». Сумма инвестиций не уточняется. Сейчас ведется подготовка к будущей застройке и разработка документов по планировке территории.

В ходе строительства производственные объекты будут демонтированы и под застройку задействуют примерно 3,6 га территории (по 1,8 га «Конара» и ЧКЗ). Востребованное оборудование со старой площадки «Конар» уже переместил во вновь построенные цеха индустриального парка «Станкомаш». Бывшее офисное здание планируется сохранить, сейчас решается, что конкретно в нем разместят. Мощности ЧКЗ еще в 2017 году были перемещены на площадку в Красноармейском районе (14-й км автодороги Челябинск — Новосибирск).

«Это большая удача, что строительством будет заниматься СК “Легион”, поскольку в городе у них реализовано достаточно успешных проектов. Можно быть уверенными, что проект будет сделан “с головой”. Второй плюс — расположение на проспекте Ленина, который исторически считается центральной улицей. Положительной стороной можно назвать и реновацию промышленных территорий. Из минусов — неприглядный вид из окон. В перспективе можно благоустраивать эти места. Чтобы стать востребованным, это жилье должно быть доступно по цене, поскольку, несмотря на местоположение, территория вокруг жилого комплекса оставляет желать лучшего»,— считает риелтор Денис Стукалов.

«Элитное жилье вблизи от крупного промпредприятия с километровой санитарно-защитной зоной не будет пользоваться спросом. Если в этом месте будет построен жилой комплекс экономкласса с соблюдением всех требований к формату, проект будет успешен. Есть смысл ориентироваться на ближайшее окружение: крупная застройка в этом районе идет рядом с театром ЧТЗ, на большем удалении есть Чурилово. Так что качественный эконом по цене около 40 тыс. руб. за 1 кв.м там будет востребован. Если же в этом месте строить жилье класса комфорт или комфорт плюс, то с его реализацией возникнут проблемы»,— считает директор агентства недвижимости Yellowstone development Денис Ни.

Директор агентства недвижимости «Дан-инвест» Валентин Корытный, напротив, считает, что на выбранном для застройки участке может быть востребовано жилье класса комфорт. «Очень интересный проект для Челябинска. В этой части города комплекс будет смотреться интересно, и велика вероятность, что там будет востребовано жилье класса комфорт. Во многих городах на месте бывших производств строят жилые комплексы, которые включают в себя как квартиры, так и апартаменты. К примеру, у нас на бывшей территории завода построили жилой комплекс “Лесопарковый”. Однако пока нет полноценной информации о концепции жилого комплекса — квартирографии, благоустройства, инфраструктуры, рано говорить о перспективах жилого комплекса, но, безусловно, местоположение будет пользоваться спросом»,— прокомментировал Валентин Корытный.

Михаил Бычков