Суды Петербурга в очередной раз заблокировали ссылки на популярное аниме

Колпинский и Василеостровский районные суды Санкт-Петербурга сегодня, 17 февраля, заблокировали ссылки на аниме «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню: тайна сисечного свитка», «Натюрморт в серых тонах» и «Аки и Сора» из-за отсутствия на популярных для просмотра мультфильмов сайтах информации о возрастных ограничениях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Решения вынесены по административным искам прокуроров. В прошлом месяце Колпинский райсуд Санкт-Петербурга уже блокировал ссылки на аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Инуяшики» по тем же основаниям. В ходе заседаний эксперты говорили о наличии в мультфильмах сцен с демонстрацией агрессии и эпизодов, которые могли побудить детей к нетрадиционной сексуальной ориентации.

Подробнее о претензиях к аниме — в публикации “Ъ” «"Эльфийской песне" пришел конец».

Марина Царева, Санкт-Петербург