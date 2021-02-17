Дети в спортзале с ОМОНом играли

Ученикам школы №42 в Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции показали, как проходят задержания на протестных акциях, сымитировав столкновение ОМОНа и протестующих. Под руководством полиции в роли силовиков и участников акции выступили сами школьники. В департаменте образования заявили, что таким образом проходило мероприятие по профориентации. Но власти уже начали проверку, соответствует ли оно закону об образовании. В полиции утверждают, что урок не имел политической подоплеки.



Видео с урока, прошедшего 15 февраля в нижневартовской школе, было опубликовано на странице «ВКонтакте» окружного телеканала «Мегаполис». Как следует из записи, в спортивном зале было сымитировано столкновение ОМОНа и протестующих. Роли с обеих сторон исполняли школьники. На кадрах видно, как ученики по команде человека в полицейской форме начинают забрасывать мячами других учеников, со щитами и в обмундировании. Один из «протестующих» изобразил нападение с кулаками — его «задержали» и унесли за щиты.

Как объяснили “Ъ” в местном департаменте образования, в школе проходило мероприятие по профориентации, чтобы выявить предпочтения учеников. «Просто (журналисты.— “Ъ”) контекстно вырвали и непонятно что слепили,— пожаловались в департаменте.— Сначала была теория — знакомство с вузами, куда можно поступать. Рассказ про героические будни полицейских, была лекция про историю полицейской формы — мероприятие проводилось более двух часов».

На сайте управления МВД России по ХМАО указано, что в этой школе полицейские при поддержке общественного совета провели «Урок мужества». Он был посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Как именно эта тема связана с разгоном митингов, на сайте не объясняется. В сообщении говорится, что открывал мероприятие руководитель отдела по работе с личным составом, подполковник внутренней службы Сергей Усенко. Также на мероприятии выступила психолог Ленара Фаизова: она рассказала детям о сотрудниках полиции и о том, какими моральными качествами должны обладать стражи порядка.

«Подобных акций с показательными выступлениями у нас еще не было,— процитировали директора школы Галину Гасымову на сайте регионального УМВД.— Очень отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию, с желанием участвуют во всех предложенных действиях». Дозвониться до директора и узнать, были ли предупреждены родители школьников о предстоящем мероприятии, не удалось.

В пресс-службе ОМВД по Нижневартовску «Интерфаксу» рассказали, что происходящее на видео не связано с прошедшими по всей стране несанкционированными митингами. «В спортзале ребятам показали щиты, дубинки. А потом ребятам предложили кидать мячи, чтобы они сами проверили, насколько щиты крепкие, твердые. Никакой политической подоплеки не было, с митингами это вообще никак не связано»,— сказал собеседник агентства.

Позже администрация Нижневартовска пообещала провести проверку. «По факту образовательного мероприятия в школе №42, которое состоялось 15 февраля 2021 гола с участием сотрудников УМВД России по Нижневартовску, проводится внутренняя проверка — соответствует ли данное мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц»,— рассказала директор департамента образования администрации Нижневартовска Инна Святченко.

В Росгвардии “Ъ” заявили, что сотрудники ведомства, в том числе из подразделений ОМОНа, к данному мероприятию отношения не имели.

Мария Игнатова