Пандемия сократила пассажиропоток на пригородных железнодорожных линиях на 17,6%

Число пассажиров на пригородных железнодорожных маршрутах в Пермском крае в 2020 году составило 6 млн человек, что на 17,6% меньше, чем в предыдущем году (в 2019-м пассажиропоток составил 7,3 млн человек). Об этом сегодня на заседании регионального правительства рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. Министр пояснил, что снижение пассажиропотока обусловлено ограничениями, введенными в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По словам главы краевого минтранса, планируется, что в 2021 году пассажиропоток на пригородных железнодорожных линиях вырастет до 7 млн человек. Министр отметил также, что в текущем году краевая субсидия на железнодорожные перевозки будет увеличена до 517 млн руб. (в 2020-м — 434 млн руб.). Андрей Алякринский объяснил, что увеличение финансирования связано с расширением маршрутной сети курсирования пригородных поездов «Ласточка» и возмещением убытков перевозчиков в 2020 году в связи с падением пассажиропотока.