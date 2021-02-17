ВС оставил без мантии принимавшего вознаграждения судью из Краснодара

Верховный суд РФ подтвердил правоту квалификационной коллегии судей Краснодарского края, которая лишила полномочий судью Советского райсуда Краснодара Дмитрия Цыкалова. Его заподозрили в том, что он принимал иски к страховым компаниям за вознаграждение, сообщает ресурс «Право.ру».

29 апреля 2019 года в краевую ККС обратился врио начальника регионального УФСБ с просьбой провести проверку в отношении Дмитрия Цыкалова. В результате в кабинете судьи была установлена камера. Впоследствии было доказано, что в помещение заходили неизвестные и оставляли там какие-то конверты и свертки. Во время обыска в столе судьи были обнаружены 45 тыс. руб. и 16 исковых заявлений граждан к различным страховым компаниям

В итоге краевая ККС лишила Дмитрия Цыкалова мантии. Это решение подтвердила Высшая квалификационная коллегия судей. Не помогла краснодарскому судье и дисциплинарная коллегия Верховного суда, после чего тот подал апелляцию в ВС.

В апелляционной инстанции Дмитрий Цыкалов сообщил, что когда к нему в кабинет зашли сотрудники ФСБ, в ящике были найдены деньги и иски. «Ни один из них не подсуден Советскому районному суду Краснодара», - отметил он. На вопрос от кого были исковые заявления и кто именно их оставил, экс-судья сообщил, что не помнит фамилий.

ВС вынес решение, согласно которому акт дисциплинарной коллегии, которая согласилась с досрочным прекращением полномочий судьи, оставлен без изменения.

Андрей Ульченко