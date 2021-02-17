Комитет по образованию Петербурга возглавит Наталия Путиловская

Сотрудникам комитета по образованию представили нового руководителя, сообщила 17 февраля «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. Ею станет Наталия Путиловская, в настоящее время занимающая должность зампреда комитета.

По сообщению «Фонтанки», официально руководить комитетом госпожу Путиловскую назначат 18 февраля. Ожидается, что в новой должности она займется проектом реформирования системы финансирования школ города, а также разработкой системы грантов для учителей.

Ранее администрацию Петербурга покинул вице-губернатор Евгений Елин. О результатах его работы на посту и будущем Смольного без него читайте в материале “Ъ-СПб” «Считаю выполненными все задачи, которые были поставлены передо мной»