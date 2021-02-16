Администрацию Петербурга оставляет один из первых назначенцев команды губернатора Александра Беглова. Курирующий экономику, промышленность и имущественные вопросы вице-губернатор Евгений Елин работает в Смольном с конца 2018 года, а в период пандемии возглавил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Для многих его коллег решение стало неожиданным. Впрочем, последний год отметился непопулярными мерами властей в связи с пандемией, негативную динамику также показал индекс промышленного производства.

Вчера, 15 февраля, экономический вице-губернатор Евгений Елин подал в отставку. Об этом он сам сообщил “Ъ”. Именно он комментировал все решения правительства города по ограничительным мерам, принимаемые в рамках борьбы с коронавирусом, а также разрабатывал программы поддержки бизнеса. Один из крупных проектов, который курировал чиновник,— создание концепции развития железнодорожного узла города совместно с РЖД, в том числе полуколец вокруг Петербурга по аналогии с городской электричкой в Москве или наземным метро.

«Да, я ухожу. Считаю выполненными все задачи, которые были поставлены передо мной. Где я буду работать далее, пока не знаю»,— сказал он в разговоре с “Ъ”.

Господин Елин уже работал в Петербурге — с 2009 по 2012 год он был председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, но ушел после прихода к власти экс-губернатора Георгия Полтавченко в 2011 году. В период с 2012 по 2013 год занимал пост вице-губернатора Ленинградской области и главы комитета финансов, позже получил должность заместителя министра экономического развития РФ (2013–2017 годы).

По словам некоторых источников “Ъ”, об отставке господина Елина им стало известно на прошедших выходных, но признают, что решение стало для них неожиданным. Собеседники “Ъ” называют это «окончанием очередного цикла в его работе».

Перед январскими праздниками “Ъ” задавал вопрос Евгению Елину о том, как сложился год. Он отметил, что период запомнился «принятием неприятных и непопулярных решений, а также постоянным восстановлением разрушающейся кармы». «Я надеюсь, что в следующем году мы выйдем на правильную тональность диалога с бизнесом. Коронавирус наступил достаточно неожиданно, это вызвало шок, в такой ситуации хочется вернуть все как было, а уже ясно, что так не будет. При этом требуется найти главного негодяя. Если власть каждый раз бить по голове, это никак не ускорит движение. Будущие надежды на экономическую жизнь связаны с сотрудничеством. Бодаться бессмысленно»,— говорил он.

За прошлый год индекс промышленного производства в Петербурге впервые с кризиса 2014–2015 годов показал отрицательные темпы роста. Эксперты называют такое положение стагнацией. По словам руководителя филиала компании ЦКТ в Петербурге Алексея Биляка, экономика города росла быстрыми темпами вплоть до 2013–2014 годов, когда были введены санкции. За ними последовало сокращение иностранных вложений, и хотя рост инвестиций фиксируется и сейчас, но до уровня 2012–2013 годов он не доходит. После перевода экс-губернатора Петербурга Валентины Матвиенко в Москву в городе начался кризис власти, считает старший руководитель проектов группы компаний SRG Татьяна Козлова.

«Как в любой работе, было хорошее и плохое, споры и разногласия, но в целом вектор был позитивным»,— характеризует чиновника совладелец сети «Теремок» Виталий Свидовский. «Единственное, чего не хватало,— прямого общения, в основном общение происходило через СМИ либо в чатах»,— указывает предприниматель.

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик считает уход господина Елина большой потерей для Петербурга. «Он креативный и талантливый. Под его руководством приятно работать. Среди достижений в совместной работе — мобилизация работы по противодействию распространению коронавируса. Это переговоры по переводу предприятий на другой режим работы, взаимодействие с предпринимательским сообществом, экстренный запуск производства средств индивидуальной защиты, подготовка QR-кодов»,— перечисляет он.

Генеральный директор АО «Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"» Тамара Рондалева отмечает, что работать с Евгением Елиным комфортно. «Наш проект, получивший старт при предыдущем губернаторе, развивался и рос при действующей команде. Мы не встали, смена руководства не началась. Он не пришел и не начал метлой всех выгонять и менять. Всю работу подхватили и побежали дальше»,— делится она, подчеркивая, что за период совместной работы удалось завершить процесс передачи имущества от федерации в регион, запустить два проекта строительства и привлечь 11 резидентов с совокупным заявленным объемом инвестиций около 14,2 млрд рублей.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар считает основной заслугой чиновника организацию диалога между бизнесом и властью в условиях пандемии. «Несмотря на неоднозначные заявления, он всегда оперативно реагировал на просьбы бизнеса, даже небольшие»,— подчеркивает он.

«Есть Елин или нет — разницы никакой. В начале пандемии он пытался повзаимодействовать, но потом пропал, и до него было не достучаться. Ни один вопрос из обсуждавшихся в рабочем чате с бизнесом не удостоился ответа с его стороны»,— считает другой собеседник “Ъ” на продовольственном рынке.

Яна Войцеховская, Олег Дилимбетов, Константин Куркин