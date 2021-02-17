Экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву дали условный срок за растрату

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края, бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и бывшего вице-президента «Роснефти» Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно. Его признали виновным в растрате 7,5 млн руб., принадлежащих «Роснефти». Также господину Ишаеву назначили штраф 800 тыс. руб. Другому признанному виновным фигуранту дела — экс-директору представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадию Кондратову — суд дал три года условно и назначил 400 тыс. руб. штрафа. Приговор не вступил в силу, сообщила Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год занимавший тогда должность вице-президента «Роснефти» Виктор Ишаев сдал представительству этой компании в Хабаровском крае по завышенной цене офисные помещения принадлежащей ему компании ООО «Бейс». Руководитель представительства господин Кондратов, зная о завышенной арендной ставке, профинансировал соглашение.

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Господина Ишаева осудили по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты), господина Кондратова — по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Гособвинение запрашивало для экс-губернатора семь лет колонии общего режима, а для Геннадия Кондратова — четыре.

Подробнее об этом деле — в материале “Ъ” «Виктору Ишаеву запросили семилетку».