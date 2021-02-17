Суд признал бывшего главу Хабаровского края Ишаева виновным в растрате

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева виновным в растрате 7,5 млн руб., принадлежащих «Роснефти». Виновным также признан другой фигурант дела — экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Наказание для фигурантов дела будет объявлено позднее.

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере»,— говорится в приговоре (цитата по ТАСС).

Ранее гособвинение запросило для господина Ишаева семь лет колонии общего режима, а для Геннадия Кондратова — четыре. Также они должны возместить ущерб на сумму более 23 млн руб. каждый.

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По версии следствия, с 2014 по 2017 год занимавший тогда должность вице-президента «Роснефти» Виктор Ишаев сдал представительству этой компании в Хабаровском крае по завышенной цене офисные помещения, принадлежащей ему компании ООО «Бейс». Руководитель представительства господин Кондратов, зная о завышенной арендной ставке, профинансировал соглашение.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Виктору Ишаеву запросили семилетку».