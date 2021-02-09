Виктору Ишаеву запросили семилетку

В Замоскворецком райсуде Москвы завершились прения сторон по уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента НК «Роснефть» Виктора Ишаева. Гособвинение запросило для него 7-летний срок за растрату средств нефтяной компании, а кроме того, считает, что известный политик должен возместить ущерб на сумму более 20 млн руб.

В ходе прений сторон гособвинение отметило, что вина 72-летнего Виктора Ишаева и второго фигуранта, главы представительства нефтяной компании в Хабаровском крае 65-летнего Геннадия Кондратова в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) полностью доказана. Прокуратура потребовала приговорить господина Ишаева к семи годам колонии общего режима, а его предполагаемого сообщника — к четырем. С обоих, считает обвинение, в пользу «Роснефти», признанной потерпевшей стороной, должен быть взыскан ущерб в размере 23 млн руб.

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Сами подсудимые и их защита настаивали на том, чтобы суд их оправдал или хотя бы, вынося решение, учел их заслуги перед родиной и почтенный возраст. Тем более что господин Ишаев уже возместил часть ущерба. Судья Лариса Семенова удалилась в совещательную комнату, планируя огласить свое решение в понедельник, 18 февраля.

По версии СКР, в период с 2014 по 2017 год занимавший тогда должность вице-президента «Роснефти» Виктор Ишаев сдал представительству этой компании в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости» 250 кв. м офисной площади, принадлежащей его собственной компании ООО «Бейс». А руководитель представительства Геннадий Кондратов, зная о завышенной арендной ставке, профинансировал соглашение.

Как установило следствие, стоимость аренды была выше среднерыночной на 100 тыс. руб. в месяц. За несколько лет причиненный НК ущерб составил 7,5 млн руб., а не более 20 млн. руб., как выяснилось в суде.

Впрочем, сам господин Ишаев всегда называл обвинение абсурдным, утверждая, что договор об аренде он не заключал и вообще не участвовал в его подготовке.

Расследование уголовного дела было завершено в феврале прошлого года, после чего Генпрокуратура обратилась в Верховный суд, который изменил его подсудность с Хабаровска, где Виктор Ишаев пользуется определенной популярностью и имеет связи в органах госвласти, на Москву.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, затем до 2013 года был министром по развитию Дальнего Востока и полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. Отмечен многочисленными госнаградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

С марта 2019 года политик находится под домашним арестом, который несколько раз прерывался на его лечение в больнице. В случае вынесения обвинительного приговора этот срок пойдет в зачет общего срока наказания.

Николай Сергеев