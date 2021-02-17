В Сочи из-за снегопада за ночь повалило 35 деревьев

В Сочи в ночь на 17 февраля под тяжестью снега повалило 35 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

По данным администрации, в настоящее время их уже убрали аварийные службы. Во всех четырех внутригородских районах курорта работы по расчистки и ликвидации последствий снегопадов велись всю ночь. Задействованы 101 единица спецтехники и 188 специалистов. Системы жизнеобеспечения Сочи работают в штатном режиме без сбоев.

По данным мэрии, 17 февраля на курорте сохраняется действие экстренного предупреждения о снегопадах. По состоянию на 8:00 осадки умеренные, без критических отметок, однако вероятность очень сильного снега сохраняется до середины дня 17 февраля в предгорной и горной зоне Сочи. В связи с этим, метеослужбы прогнозируют вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением видимости, низкими температурами воздуха, снежным накатом, снежными, заносами и гололедицей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 14 февраля в трех районах Сочи – Адлерском, Хостинском и Лазаревском – из-за непогоды было повалено девять деревьев. В результате происшествий никто не пострадал.

Алексей Белянин