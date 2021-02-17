Штаб Навального в Екатеринбурге приостановил работу из-за ареста всех своих сотрудников

Штаб Алексей Навального в Екатеринбурге приостановил работу. Как говорится в сообщении Telegram-канала местного штаба, причиной стало то, что все сотрудники до сих пор находятся под арестом. «Как только мы возобновим работу, мы обязательно сообщим об этом»,— подчеркивается в сообщении.

Напомним, сотрудники штаба Навального в Екатеринбурге были задержаны и арестованы за организацию несанкционированных шествий 23 и 31 января, либо за участие в этих акциях.

Так, 24 января за организацию шествия в поддержку Алексея Навального (прошло 23 января) был арестован на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ координатор местного штаба Алексей Гресько. После отбытия наказания его принудительно транспортировали в Москву, где Солнцевский районный суд приговорил господина Гресько к 15 суткам ареста за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Как писал ранее “Ъ-Урал”, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит жалобу Алексея Гресько.

Помимо этого, 30 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток сотруднику местного штаба Навального Викторию Райх за организацию шествия 31 января. После чего 6 февраля Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал госпожу Райх еще на 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции во время задержания (ст. 19.3 КоАП РФ). Отметим, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила письмо в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой проверить законность задержания Виктории Райх.