Путин обещал оценить возможность тратить маткапитал на ремонт

Президент России Владимир Путин сказал, что подумает над идеей разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья. С таким предложением на встрече президента с руководителями фракций в Госдуме выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«По поводу маткапитала. К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

В понедельник, 15 февраля, депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выплате с 1 января 2022 года материнского капитала на третьего и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью. Согласно проекту, воспользоваться им смогут те семьи, которые не пользовались этой мерой поддержки ранее.

Ранее стало известно, что в России могут разрешить размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. Такая идея обсуждалась в начале февраля на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Маткапитал подтянут к инвестициям».