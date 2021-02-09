Маткапитал подтянут к инвестициям

Материнский капитал разрешат вкладывать в ценные бумаги. Полноценно играть на бирже не получится, обладатели маткапитала смогут инвестировать эти средства лишь в специальные продукты, пишет РБК. Так, им будут доступны вклады в госбанках; облигации, обеспеченные госгарантиями; и облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. Эту идею обсуждали в правительстве еще в начале февраля на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Размер маткапитала за первого ребенка сейчас оставляет 483 тыс. руб., за второго — 150 тыс. руб.

Насколько выгодно можно инвестировать эти средства? Управляющий по рублевым облигациям управляющей компании «Промсвязь» Георгий Воронков полагает, что главное здесь — отсутствие риска.

«Мне кажется, эта инициатива достаточно достойная и благородная. Уровень финансовой грамотности населения, безусловно, нужно повышать. И возможность делать первые шаги на фондовом рынке с минимумом риска, используя такие инструменты, как облигации госкомпаний, госбанков, депозиты в госбанках или бумаги, обеспеченных госгарантией, я считаю разумной и интересной. Сейчас ставки по этим инструментам достигают 6% годовых в рублях, поэтому я считаю, что это действительно разумно, чтобы эти средства индексировали как минимум на уровне инфляции, параллельно люди могут сами набивать руку с точки зрения изучения отечественного финансового рынка и отечественных финансовых инструментов, опять-таки почти безрисковых.

Зачем держать средства в банке, если можно купить облигации под 6% годовых?

Это такая конструкция “инвестируй и держи”, то есть она не требует постоянного присутствия на фондовом рынке, постоянного управления, можно просто отслеживать, когда приходят купонные платежи, и их снова реинвестировать. То есть это достаточно приятная работа», — отметил Георгий Воронков.

Действительно, много заработать на таких инвестициях не получится, но вложение маткапитала может стать частью длительной стратегии, отмечает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Понятно, что этот капитал будет давать отдачу точно такую же, как и любой другой, в зависимости от инструментов. То есть в данном случае материнский капитал, любая сумма, с него вложенная, не будет ничем отличаться от суммы, которая возникла у людей из других источников, которую они вложили.

То есть в данном случае происхождение этого капитала не имеет принципиального значения, важно то, как будет законодательно прописана возможность его инвестирования.

Все будет определяться тем же, чем определяется доходность этих инструментов при любых других источниках вложения.

В то же время абсолютно понятно, что это консервативная инвестиционная стратегия, то есть это сравнительно предсказуемый доход, он, конечно, сравнительно низкий по отношению к тому, что в целом можно заработать на фондовом рынке, и тут еще очень важно, чтобы те инструменты, которые можно вкладывать, приносили больше дохода, чем, например, депозиты. Потому что депозиты по-прежнему остаются для большинства россиян ментальным ориентиром, то есть они смотрят, можно ли в каких-то инвестициях заработать больше, чем дают депозиты, и использовать это как старт для того, чтобы улучшать свое финансовое положение на каком-то относительно длительном отрезке времени».

Примечательно, что вложить маткапитал в облигации, а вскоре вывести деньги, продав бумаги, не получится. На руки обладатель этой выплаты получит либо процентный доход, либо сами облигации.

Глеб Силко