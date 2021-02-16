В Екатеринбурге откроется первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге откроется в среду, 17 февраля, на площадке ТЦ «Дирижабль» на ул. Академика Шварца, 17, сообщили в городском департаменте информационной политики. Время его работы — с 11:00 до 14:00.

По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, с начала вакцинации в город доставили более 63 тыс. доз вакцины, при этом около 38 тыс. жителей уже привились первым компонентом, и более 7 тыс. — вторым. В данный момент привиться от коронавируса можно в 16 медучреждениях города, в которых задействованы 36 прививочных кабинетов. Записаться на вакцинацию можно по единому номеру «122», обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портале «Госуслуг».

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 75 259 человек, из них больше 67 тысяч выздоровели, 2243 пациента скончались.