Петербургский суд ограничил доступ еще к четырем аниме

Василеостровский районный суд Петербурга вынес решения о блокировке четырех ссылок на контент с аниме по административным искам прокуроров.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, анимационные фильмы «Князь Тьмы и Герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах» признаны запрещенными к распространению на территории РФ.

Напомним, что запретить несколько десятков аниме и песню Моргенштерна потребовала петербургская прокуратура. Всего в суды Петербурга было подано пять исков. Решения по большинству из них уже вынесены.

Подробнее об исках — в материале «Ъ» «Прокуратуру оживило аниме».