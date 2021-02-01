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Экспертное мнение

Петербургские суды отграничили доступ к аниме по 15 ссылкам

Райсуды Петербурга вынесли определения о блокировке 15 ссылок на сайты с аниме и тематическими картинками.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов 1 февраля, в отношении контента вынесены определения о применении мер предварительной защиты по искам прокуроров. Среди заблокированных — ссылки на мультфильмы «Класс убийц», «Князь тьмы», «Загадка дьявола» и изображения.

Напомним, что запретить несколько аниме и песню Моргенштерна потребовала петербургская прокуратура. Всего было подано пять исков, в них содержатся 49 ссылок. Решения по некоторым из них уже вынесены.

Подробнее об исках — в материале «Ъ» «Прокуратуру оживило аниме».

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