Госдума приняла закон о блокировке связи в тюрьмах

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, позволяющий отключать от обслуживания номера телефонов людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. По мнению авторов законопроекта, это должно помочь бороться с телефонным мошенничеством, давлением на свидетелей и координацией членов преступных группировок.

Заключенным нельзя иметь при себе мобильные телефоны, однако у них все равно периодически изымают устройства. Новый закон разрешит руководителям территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) запрашивать у операторов мобильной связи блокировку номеров заключенных. Сейчас законодательство тоже позволяет это сделать, но только при доказанной угрозе (чьим-либо жизни и здоровью, государственной безопасности), созданной заключенным с использованием телефона.

Авторы законопроекта — главы трех думских комитетов Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников (все — «Единая Россия»).

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Абонент временно несвободен».