Экс-главу Госохотнадзора Николая Бондаренко заподозрили в получении взятки

В отношении бывшего руководителя комитета Госохотнадзора Нижегородской области Николая Бондаренко возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег и имущества за предоставление информации об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского муниципального района площадью более 20 тыс. га сроком на 49 лет. Сведения, составляющие коммерческую тайну, давали коммерсанту преимущество в торгах. Кроме того, по версии следствия, Николай Бондаренко в декабре 2020 года незаконно распорядился не составлять протокол об административном правонарушении в отношении своего знакомого и приказал подчиненным уничтожить собранные материалы.

«В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками проводят неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту работы и в жилище подозреваемого и иных причастных к совершению преступлений лиц»,– сообщили в нижегородском СУ СК. Решается вопрос о задержании подозреваемого экс-чиновника.

Иван Сергеев