В российских аэропортах к 2023 году планируют внедрить биометрию и искусственный интеллект

Министерство транспорта России опубликовало программу цифровой трансформации, в которой сообщило, что к концу 2023 года в 6% российских аэропортов при посадке на самолет потребуется биометрическая идентификация.

По данным ведомства, в России есть 202 аэропорта, в 12 из которых должна появиться биометрия к началу 2024 года в базовом сценарии, а также в 30 — если получится найти дополнительные средства. При дополнительном финансировании обеспечить биометрией и искусственным интеллектом получится 15% аэропортов. На реализацию программы Минтранс планирует потратить 8,7 млрд руб., а также в случае дополнительного финансирования — еще 12,7 млрд руб.

Евгений Федуненко