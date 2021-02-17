Число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 896 человек

За сутки в Самарской области были выявлены 294 новых случая коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Самару (96), Тольятти (84), Красноярский район (19), Чапаевск (19) и Отрадный (16). Об этом в среду сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«263 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

С учетом новых случаев всего в регионе за время пандемии было выявлено 45398 случаев коронавируса. За этот период в регионе скончались 896 человек, у которых ранее подтвердился COVID-19.

Георгий Портнов