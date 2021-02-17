ПСБ и ГК «Строим Вместе» запустили в Удмуртии ипотеку 0,5% по госпрограмме

ПСБ и группа компаний «Строим Вместе» запустили специальное предложение для жителей Удмуртии по ипотеке со ставкой 0,5% годовых в рублях в первый год обслуживания кредита в рамках «Госпрограммы 2020».

За счет льготной ставки для клиентов существенно снизится размер ежемесячного платежа. Через 12 месяцев процентная ставка по программе составит 5,85% годовых в рублях.

«К нашей госпрограмме 2020, которую успешно реализуют крупнейшие игроки рынка недвижимости, присоединился еще один региональный партнер. Это позволит жителям Удмуртии решить жилищный вопрос на еще более комфортных для личного и семейного бюджета условиях. Ставка 0,5% в первый год беспрецедентна и позволит снизить финансовую нагрузку. Также мы уменьшили размер первоначального взноса с 20% до 15%»,— прокомментировал Игорь Кудрявцев, региональный директор Операционного офиса «Ижевский» ПСБ.

«ПСБ гибко подходит к каждому покупателю и всегда предлагает выгодные ипотечные продукты для клиентов. Мы поддержали инициативу банка, и нам очень важно совместно повышать доступность жилья в регионе»,— сказал коммерческий директор ООО «Специализированный Застройщик "Строим Вместе"» Дмитрий Шулятьев.