Надводная лодка

Катер-амфибию изготовила и передала Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах компания «Джеттер» (резидент «Сколково»). Своевременный поступок: такое судно нужнее всего в межсезонье, когда нередки чрезвычайные ситуации на воде, точнее на тонком льду, а то и вообще в условиях ледохода. Судно на воздушной подушке (СВП) «Джеттер» может передвигаться не только по воде с выходом на берег, но и по снегу, и по плавающим льдинам. Есть у катера и еще одно важное для спасателей качество — способность сохранять устойчивость, когда приходится, например, передвигаться по корпусу и доставать тонущего из воды.

Работа над катером началась с того, что к команде инженеров, позже ставшей «Джеттером», обратилось предприятие, занимавшееся производством крупных СВП, с просьбой разработать дизайн интерьера для небольшого судна на воздушной подушке, которое там собирались разрабатывать и строить. Однако вскоре этот проект был закрыт, а команда «Джеттера» решила, что сама сможет доделать катер и вывести его на рынок.

Важная конструктивная особенности СВП «Джеттер» — скеговый тип гибкого ограждения. По бокам днища установлены два баллона, обеспечивающие плавучесть, а между ними передняя и задняя завесы, закрывающие пространство между баллонами. Чаще всего ограждение бывает сегментным, то есть состоит из небольших кусочков синтетической ткани. В СВП «Джеттер» оно смешанное: установленные спереди и сзади завесы из ПВХ, натянутые между баллонами, образуют единый контур, под которым создается давление. Носовая и кормовая завесы нужны для того, чтобы воздух не выходил из-под днища, создавая воздушную подушку.

«На Западе используют сегментную юбку: чтобы ее раздуть, требуется меньше энергии, но, как только подача воздуха прекращается, она тут же теряет объем и катер “прилипает” к воде,— объясняет директор “Джеттера” Семен Корсаков.— У нашей лодки этого недостатка нет. Кроме того, система с баллонами и юбкой позволяет нашему катеру эффективно тормозить. У судов на воздушной подушке нет тормоза. Чтобы остановиться, нужно сбросить газ. Если это сделать на судне с сегментной юбкой, есть опасность, что оно клюнет носом и перевернется, а люди, которые под ней окажутся, погибнут. Чтобы этого не произошло, на судах сегментного типа устанавливают для торможения реверс, как на самолетах, и другие дополнительные элементы. Наша конструкция не дает лодке перевернуться. Когда мы сбрасываем газ, она встает на скеги-баллоны и просто на них скользит, постепенно останавливаясь. Чтобы баллоны нельзя было проколоть, мы армировали их с нижней части износостойким полиуретаном».

Обычно на таких судах устанавливают два мотора и два вентилятора: один двигатель подает энергию на небольшой вентилятор, который создает давление под подушкой, второй двигатель с большим вентилятором, установленным вертикально, обеспечивает движение. «Приходится два мотора обслуживать, кроме того, это влияет и на массу, и на стоимость,— подчеркивает Семен Корсаков.— Достоинство “Джеттера” в том, что у него один мотор и один вентилятор. 25% воздушного потока мы с помощью воздуховода отправляем под катер, тем самым создавая подушку, 75% идет на движение, а это существенная экономия».

Еще одна задача заключалась в том, чтобы сделать судно максимально легким, ведь его должен выдерживать даже тонкий лед, иначе человек, которого приехали спасать, может провалиться в воду. Чтобы корпус был тонким и прочным, его решили делать из стеклопластика. Долго думали, как лучше посадить водителя и пассажира: рядом, как в машине, или друг за другом, как на мотоцикле. Выбрали вертикальную мотоциклетную посадку: во-первых, так масса сидящих распределяется по центру, что делает лодку устойчивой, во-вторых, создаются более яркие ощущения от езды.

В компании рассчитывают, что покупателями «Джеттера» станут не только спасатели, но и обычные люди: охотники, рыбаки. «Конечно, СВП “Джеттер” не заменит квадроцикл или снегоход, зато идеально подойдет для болота,— уверен директор.— Еще одна целевая аудитория — любители активного отдыха. Размеры катера — 4 х 2 м, поэтому его можно перевозить как прицеп и хранить в гараже». Сейчас он стоит от 950 тыс. до 1,8 млн руб., но команда «Джеттера» ставит перед собой амбициозную задачу сначала довести производство до 25–50 штук в год, чтобы в дальнейшем работать через дилерскую сеть.

Елена Туева