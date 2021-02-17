Названо имя нового министра культуры Самарской области

Новым министром культуры Самарской области стала Татьяна Мрдуляш, ранее работавшая в Государственной Третьяковской галерее. В среду губернатор региона Дмитрий Азаров представил ее коллективу областного минкульта. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Ранее стало известно о том, что министерский пост покинул Борис Илларионов. Бывший первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга возглавлял министерство культуры региона с октября 2019 года. До этого Борис Илларионов работал завкафедрой балетоведения Академии русского балета.

Предшественник Бориса Илларионова на посту главы минкульта Самарской области Сергей Филиппов перешел на должность директора Самарского академического театра оперы и балета. Как ранее отмечал глава региона, господин Филиппов удовлетворительно справлялся со своей работой в министерстве, однако «хочется культурного прорыва». После чего было решено объявить конкурс на пост министра культуры. Однако конкурсная комиссия никого из отобранных 17 кандидатов не рекомендовала губернатору на рассмотрение. Тогда пост был предложен Борису Илларионову.

Георгий Портнов