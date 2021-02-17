За сутки в Свердловской области выявили еще 228 случаев COVID-19

На территории Свердловской области за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию диагностировали у 228 человек, еще 14 пациентов скончались. Об этом сообщил источник “Ъ-Урал”.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявили у 75 487 человек, из которых более 68 тыс. уже выздоровели. 2 257 пациентов скончались.

Напомним, режим повышенной готовности в Свердловской области продлен до 1 марта. Накануне заместитель губернатора Павел Креков сообщил о том, что оперштаб рассматривает вопрос о послаблении ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции, для людей старше 65 лет. Основную массу ограничений свердловские власти планируют снять к лету.

В области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В среднем ежедневно медики прививают около 9 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привились уже более 100 тыс. уральцев, полностью вакцинировались — более 20 тыс. человек.