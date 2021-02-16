Свердловские власти рассматривают вопрос отмены самоизоляции для людей старше 65 лет

Власти Свердловской области рассматривают вопрос о послаблении ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции, для людей старше 65 лет, сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Павел Креков. Сейчас для граждан этой возрастной категории в регионе действует режим самоизоляции.

Ослабление ограничений коснется тех, кто уже переболел коронавирусом или поставил прививку от него, отметил господин Креков. «Сейчас мы с экспертами анализируем подходы, наиболее удобное время, чтобы снять ограничения для этих категорий населения»,— сказал он.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил масочный режим и режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, до 1 марта.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 75 259 человек. Из них больше 67 тысяч выздоровели, еще 2243 пациента скончались.

Михаил Мананников