Свердловские власти рассчитывают снять основную часть коронавирусных ограничений к лету

Власти Свердловской области рассчитывают снять к лету основную часть ограничений, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

«Что касается всех остальных ограничений, они будут сниматься в зависимости от того, как будет идти общее снижение заболеваемости. Мы действительно рассчитываем на то, что к июню-июлю нам удастся снять основную часть ограничений, в том числе, возможно, и масочный режим»,— сказал господин Креков. Он добавил, что это будет зависеть от хода вакцинации.

Накануне масочный режим в регионе продлили до 1 марта. Кроме того, в Свердловской области действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания. В рамках массовой вакцинации первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 100 тыс. свердловчан, завершили вакцинацию — более 20 тыс. человек. В среднем медики прививают около 9 тыс. человек в день.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 75 259 человек. Из них больше 67 тысяч выздоровели, еще 2243 пациента скончались.

Михаил Мананников