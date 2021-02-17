«Деловой Петербург»: из-за пандемии город недополучил автобусы и троллейбусы

В прошлом году государственные перевозчики «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» в Петербурге заказали около 500 единиц пассажирского городского транспорта, но к настоящему моменту почти ни одна партия не поставлена вовремя и в полном объеме. Причиной задержек стала пандемия коронавирусной инфекции. Об этом рассказал «Деловой Петербург».

Так, «Пассажиравтотранс» получил 349 автобусов, заказанных в 2020 году, с задержками. При этом некоторая техника, поставленная вовремя, была с техническими недочетами. «Горэлектротранс» из 142 троллейбусов на сумму в 3,3 млрд рублей вовремя получил только 20 машин. Еще 87 троллейбусов «Адмирал» перевозчик уже получил, но по договору техника должна была прийти еще летом.

Среди причин задержек эксперты называют пандемию COVID-19 и весенние ограничения, введенные на период вспышки заболевания.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что на месте незаконной свалки на Индустриальном проспекте появится парк электробусов.