02 февраля, вторник
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ФСБ обнаружила подпольную оружейную мастерскую на Кубани

На территории 19 регионов России, включая Краснодарский край, силовики пресекли деятельность 28 подпольных оружейных мастерских. Операцию провели сотрудники Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Росгвардией, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержаны 43 жителя, которые причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, отмечается в сообщении силового ведомства.

Из оборота изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, три пулемета («Максим», «РПК»), автоматы, винтовки, пистолеты-пулеметы, 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), свыше 26 тысяч патронов и пр. 

Подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов также находились в Москве, Хабаровском крае, Мордовии, Белгородской и Ростовской областях и т.д.  

Наталья Решетняк


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