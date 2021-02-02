ФСБ обнаружила подпольную оружейную мастерскую на Кубани

На территории 19 регионов России, включая Краснодарский край, силовики пресекли деятельность 28 подпольных оружейных мастерских. Операцию провели сотрудники Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Росгвардией, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержаны 43 жителя, которые причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, отмечается в сообщении силового ведомства.

Из оборота изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, три пулемета («Максим», «РПК»), автоматы, винтовки, пистолеты-пулеметы, 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), свыше 26 тысяч патронов и пр.

Подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов также находились в Москве, Хабаровском крае, Мордовии, Белгородской и Ростовской областях и т.д.

Наталья Решетняк