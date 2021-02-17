На «Равис» возбудили дела из-за нарушений при обращении с пометом

Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения экологического законодательства в деятельности ООО «Равис – птицефабрика Сосновская».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки по публикациям СМИ о жалобах жителей на запах куриного помета, установлено, что предприятие не в полном объеме выполняет производственный контроль в периоды неблагоприятных метеорологических условий, не выполняет план-график контроля нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках загрязняющих веществ, а также на границе санитарно-защитной зоны и территории ближайшей застройки производственных площадок. В 2020 году не проводились замеры аккредитованной лабораторией на 26 источниках выбросов. Кроме того, показатели работы установок очистки газа на предприятии проверяют раз в год вместо установленных законом минимум двух раз. Также проверка показала, что птицефабрика не обеспечивает полноту, непрерывность и достоверность учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, а также размещенных в 2020 году отходов. При складировании смеси куриного помета и свиного навоза на земельных участках в Сосновском, Еткульском и Троицком районах нарушается почвенный покров, что приводит к захламлению площадок отходами производства. Удобрения, изготавливаемые на основе смеси не внесены в каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в РФ.

По всем фактам нарушения экологического законодательства природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица и должностных лиц пять административных дел. Руководителю внесено представление об устранении нарушений.