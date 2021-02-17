Руководитель балашовского предприятия осужден за махинации с землей

В Балашове Саратовской области вынесен приговор в отношении руководителя предприятия, который признан виновным в мошенничестве с землей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2015 году злоумышленник обратился в Балашовский отдел управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области с заявлением о регистрации права собственности на объекты капитального строительства – гаражи, якобы возведенные на арендуемых земельных участках. В действительности имущества не существовало, документы были подложными, однако на их основании госрегистрация права была осуществлена, уточнили в надзорном ведомстве.

На основании выданного документа мужчина оформил право собственности на четыре земельных участка общей площадью 3,9 тыс. кв. м, находившиеся в государственной собственности, чем причинил ущерб администрации Балашовского района на сумму 1,6 млн руб.

Подсудимому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Марина Ковалева