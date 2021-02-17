Американка Брэди вышла в полуфинал Australian Open

Теннисистка Дженнифер Брэди из США обыграла соотечественницу Джессику Пегулу и вышла в 1/2 финала Australian Open. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:1.

Призовой фонд турнира составляет $61 млн. Брэди в полуфинале сыграет с Каролиной Муховой из Чехии (27 место в рейтинге WTA).

25-летняя Дженнифер Брэди занимает 24 место в рейтинге WTA. В 2020 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата США. 26-летняя Джессика Пегула занимает 61-ю строчку рейтинга. Она впервые вышла в 1/4 финала Australian Open.